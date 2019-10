Vieira Advogados nomeia duas novas sócias

A sociedade Vieira Advogados nomeou recentemente duas novas sócias. As advogadas promovidas foram Daniela Guimarães e Isabel Araújo Costa. A sociedade fundada em Braga, em 2011, conta com seis profissionais na sua equipa jurídica.

Daniela Guimarães, que integra a sociedade desde 2015, centra a sua prática nas áreas de direito público e de direito da concorrência. Por sua vez, Isabel Araújo Costa reforçou a Vieira Advogados em 2016 e integra as áreas de direito laboral e de direito financeiro.

“A atribuição do estatuto de ‘sócio'”, a ambas “não só tem como objetivo premiar o trabalho que têm vindo a desenvolver nas suas respetivas áreas de atuação, como visa reconhecer publicamente o importante contributo que ambas têm dado no posicionamento da Vieira Advogados como uma “legal boutique” de referência no panorama jurídico nacional e internacional”, refere Nuno da Silva Vieira, managing partner.

Em julho, a Vieira Advogados assessorou a KICK SOCCER COIN (“KSOC”) no âmbito da parceria estabelecida, para a época 2019/2020, com o Club Deportivo Leganês, da “La Liga” Espanhola.