A Vieira Advogados assessora a KICK SOCCER COIN

A Vieira Advogados acaba de anunciar a assessoria prestada à KICK SOCCER COIN (“KSOC”)

no âmbito da parceria estabelecida, para a época 2019/2010, com o Club Deportivo Leganês, da

“La Liga” Espanhola.

Uma parceria pioneira para ambas as partes, que envolve a colocação da marca “KSOC” na

manga das camisolas oficiais deste clube, sediado na área metropolitana de Madrid. De acordo

com o contrato de patrocínio agora firmado, o logótipo da empresa irá ainda constar das

camisolas e sweatshirts de treino dos jogadores, bem como de outras plataformas online e offline do clube.

Segundo Nuno da Silva Vieira, Managing Partner da Vieira Advogados: “É uma honra para o

nosso escritório ter estado envolvido na concretização deste acordo que, estou convicto, acabará

por se revelar muito vantajoso para ambas as partes”.

De acordo com Hélder Silva Coelho e César Carvalho, sócios fundadores da KSOC: “Ao nos

associarmos, como patrocinadores, ao Club Deportivo Leganês, é nossa intenção darmos a

conhecer ao mundo do futebol a nossa criptomoeda. A Liga Espanhola é uma das mais

reputadas Ligas a nível mundial e, nesse sentido, acreditamos ser o palco ideal para

sensibilizarmos o mundo do futebol para um fenómeno comercial que, mais cedo ou mais

tarde, se vai tornar uma realidade incontornável”. E acrescentam: “Devido às várias regras

impostas pela FIFA, atualmente, o processo de trocas comerciais no futebol é extremamente

burocrático.

A KSOC surgiu para solucionar esse problema. Assim, num futuro próximo, é nossa intenção criar uma loja virtual onde os adeptos terão a possibilidade de adquirir produtos de vários clubes e atletas, e uma plataforma virtual onde qualquer pessoa poderá participar ativamente nas transações dos jogadores de futebol, sendo que o único método de pagamento será a Kick Soccer Coin”.

Hélder Silva Coelho e César Carvalho terminam, afirmando: “As criptomoedas já começam a ser adotadas, um pouco por todo o mundo, por clubes e jogadores de futebol, com bastante sucesso. Nesse sentido, acreditamos estar no caminho certo”.

A missão da Kick Soccer Coin é ser a moeda virtual mais reconhecida e valiosa no mundo

desportivo. Vários analistas credenciados e independentes preveem que o valor da moeda Kick

Soccer Coin venha a crescer de forma muito significativa até ao final do ano 2019. Jogadores

como Daniel Alves, Willian e Paulinho, já se associaram ao projeto.