JPAB promove conferência sobre as alterações laborais

A sociedade JPAB – José Pedro Aguiar-Branco Advogados e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) estão a promover a conferência “As Alterações da Legislação Laboral”, que irá decorrer no dia 9 de outubro, na Associação Nacional das Farmácias, em Lisboa.

O evento contará com a participação de José António Vieira da Silva, ministro do trabalho, solidariedade e segurança social, de Sandra Ribeiro, diretora geral da DGERT e de João Vieira Lopes, presidente da CCP.

A iniciativa, promovida pelo departamento de direito do trabalho da JPAB, irá reunir especialistas da área “com o intuito de clarificar as implicações diretas no mercado laboral, tanto do lado das empresas como dos trabalhadores, decorrentes das mais recentes alterações ao Código do Trabalho“, nota a sociedade.

José Pedro Aguiar-Branco, Pedro Botelho Gomes, Joana Carneiro, Ricardo Codeço e Ângela Vieira também irão marcar presença no evento em representação da JPAB. A moderação ficará a cargo de Ana Vieira, secretária geral da CCP.

O evento é de acesso livre, requerendo apenas inscrição prévia até ao dia 7 de outubro.