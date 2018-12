JPAB reforça equipa com cinco associados e novo sócio

A JPAB – José Pedro Aguiar-Branco Advogados acaba de promover cinco dos seus advogados estagiários e um associado a sócio, reforçando, assim, diferentes áreas de atuação, “numa política que tem sido a de crescimento orgânico nesta sociedade”, segundo comunicado do escritório.

Entre os associados, Daniel Cardoso Fonseca junta-se à equipa de família e Daniela Brandão Pinho incorpora a equipa de civil e imobiliário. Joana Ferreira Reis é a nova associada de direito público, Joana Janson integra as áreas de prática de trabalho e de proteção de dados e Frederico Aguiar-Branco desenvolverá a sua atividade com as equipas de societário e de desporto.

Ao nível societário o final de 2018 assinala, também, a entrada de mais um sócio para a JPAB, com a admissão de Nuno Sá Costa, que era associado desde há cerca de três anos. O novo sócio continuará a desenvolver uma abordagem transversal a várias áreas de prática, com especial relevância no direito do desporto.