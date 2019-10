OA. Luís Menezes Leitão oficializa candidatura a bastonário

A um mês das eleições para a Ordem dos Advogados (OA), Luís Menezes Leitão formalizou a sua candidatura a bastonário para o triénio 2020-2022, na sede da OA. Foram ainda oficializadas as candidaturas dos membros ao Conselho Geral do Conselho Superior, liderado por Paula Lourenço, ao Conselho Regional do Porto, liderado por João Carapeto, ao Conselho Geral de Coimbra, liderado por José Trincão Marques, e ao Conselho Regional da Madeira, liderado por Paula Margarido.

Sob o lema “Por uma Advocacia ao serviço da Justiça”, a candidatura de Paula Margarido, que é a atual vice-presidente do Conselho Regional da Madeira, pugna “pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas através da dignificação desta nobre profissão, essencial num estado de direito, pois sendo o advogado respeitado todos os intervenientes judiciários serão honrados”.

A lista de Luís Menezes Leitão apresentou ainda Paulo da Silva Almeida como candidato a presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, e Paula Alexandra Ferreira como presidente do Conselho de Deontologia do Porto. Luís Silva será o candidato a presidente do Conselho Regional de Lisboa.

Na corrida a bastonário da OA estão ainda Guilherme Figueiredo, Ana Luísa Lourenço, Isabel da Silva Mendes, António Jaime Martins e Varela de Matos.