Presidente da República apoia a 11.ª edição do Rock ‘n’ Law

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a garantiu o seu alto patrocínio para a 11.ª edição do Rock ‘n’ Law (RnL) que este ano decorre a 22 de novembro, no Kais, em Lisboa. A confirmação foi dada pela organização do evento na sua página oficial de instagram.

“Juntos para combater o abandono e cuidar dos nossos idosos” é o mote do evento que juntará vários escritórios de advogados no palco, distribuídos por várias bandas. Os donativos angariados no Rock ‘n’ Law irão ser entregues este ano à Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira. A associação, conhecida por Centro de Dia de Zambujeira do Mar, iniciou a sua atividade em 2001 e conta com duas valências – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

“O RnL procura sempre chegar às camadas mais frágeis da sociedade. Ao longo da uma década apoiámos 17 projetos com grande mérito, que ajudam diariamente pessoas em situação de extrema fragilidade”, refere à Advocatus, Francisco Proença de Carvalho, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e baterista de um das bandas que esteve no evento.

A próxima edição do Rock ‘n’ Law vai unir, mais uma vez, bandas dos diversos escritórios de advogados e o coordenador já confessou que este ano são prováveis surpresas “com a inclusão em algumas bandas de artistas profissionais de renome”.

O sucesso da iniciativa extravasa a advocacia e existem vários pedidos de outras profissões para entrarem no palco do Rock ‘n’ Law. “Este é um festival de bandas constituídas, essencialmente, por advogados. E há tanto talento musical no mundo da advocacia que, por razões operacionais, é difícil incluir mais bandas”, explica Francisco Proença de Carvalho.

O evento é já dia 22 de novembro e conta com o ECO/Advocatus como media partner.