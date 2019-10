José Luís Moreira da Silva é o novo presidente da ASAP

O sócio da SRS Advogados, José Luís Moreira da Silva, foi eleito presidente da direção da ASAP – Associação das Sociedades de Advogados de Portugal. A Assembleia Geral da ASAP elegeu também os novos órgãos sociais para o próximo triénio, de 2019/2020.

“A nova direção propõe-se ser uma voz ativa em defesa das sociedades de advogados junto do poder político e na promoção das novas tecnologias na advocacia, além de pretender contribuir para uma melhor compreensão junto da opinião pública do papel desempenhado pelos advogados integrados em sociedades de advogados”, nota a associação.

Compõem ainda a nova direção, José Costa Pinto, Miguel Torres, Vieira Peres, Teresa Brito da Silva e José Luís Esquível, respetivamente, das sociedades Costa Pinto, TELLES, Morais Leitão, Abreu, PLMJ e Esquível.

O órgão da mesa é agora composto por Pedro Raposo, Nuno Pena e Duarte Abecassis, respetivamente das sociedades, Raposo Sá Miranda, CMS Rui Pena & Arnaut e Cuatrecasas. Para o conselho fiscal foram eleitos, Ana Pinelas Pinto, Domingos Cruz e João Carvalhinho, respetivamente das sociedades, Miranda, CCA e LeggiTeam.

“A composição dos novos órgãos sociais reflete uma adequada ponderação entre as sociedades, de maior e de menor dimensão, entre Lisboa e o Porto, e entre sociedades nacionais e estrangeiras estabelecidas em Portugal”, refere a ASAP.

A ASAP, criada em 2002, conta atualmente com cerca de 80 sociedades de advogados associadas de diferentes dimensões, quer no que respeita a número de sócios, associados e colaboradores, quer em volume de carteira de clientes. Foi criada para defender os interesses das sociedades de advogados portuguesas com total liberdade e independência.