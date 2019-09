SRS Advogados promove debate sobre o tema da cibersegurança

A SRS Advogados e a COTEC Portugal realizam, no próximo dia 26 de setembro de 2019, a conferência “Managing Damages and Disclosure of Information”. O debate insere-se no ciclo de conferências Executive Dialogue on Cybersecurity, que decorre ao longo do ano de 2019, dedicado à transformação do negócio, à gestão dos ciber-riscos e ao investimento em estratégias de resiliência empresarial.

A conferência conta com um painel de oradores composto por Alexandra Abreu Loureiro, sócia da Brunswick, Gonçalo Morais Soares, administrador executivo da REN, Lino Santos, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da Nos.

A moderação da sessão estará a cargo de Luís Neto Galvão, sócio da SRS Advogados e responsável pela prática de proteção de dados e cibersegurança, e Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal.

O evento terá lugar no auditório da SRS Advogados, com abertura presidida por Pedro Rebelo de Sousa, managing partner da sociedade.