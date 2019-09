Sérvulo celebra 20 anos de atividade com quatro conferências

A sociedade de advogados Sérvulo & Associados comemora 20 anos de atividade. Para marcar o 20.º aniversário, a sociedade organiza quatro conferências sobre o futuro de quatro grandes áreas relacionadas com o desenvolvimento económico, financeiro e da justiça em Portugal. As conferências realizar-se-ão nos dias 25 e 26 de setembro, no Palácio da Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa.

Contratação pública, arbitragem, investimento e sistema financeiro serão os temas em destaque, debatidos e moderados por figuras de relevo nas mais diversas áreas de intervenção.

“A Sérvulo escolheu celebrar os 20 anos de atividade através de uma reflexão aberta com a sociedade civil e voltada para o futuro. Procurou-se organizar um debate que analise as transformações mais recentemente ocorridas na contratação pública, na arbitragem, no investimento estrangeiro e no sistema financeiro e antecipar adicionais alterações futuras, se possível através de propostas que possam contribuir para o afinamento das políticas públicas nestas áreas”, refere em comunicado Paulo Câmara, managing partner da Sérvulo.