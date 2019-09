A sociedade CRS Advogados vai participar numa das maiores exposições do setor imobiliário a nível mundial, o Cityscape Global 2019, que decorrerá entre 25 e 27 de setembro, no Dubai.

Raquel Galinha Roque, sócia da CRS Advogados, representará a sociedade a convite de uma das entidades patrocinadoras assinalando a relevância no mercado imobiliário nacional a nível internacional. A sócia participará ainda num outro evento imobiliário para investidores interessados no mercado português, em Hong Kong. Além do setor imobiliário, a presença da CRS visa também abordar as áreas dos vistos gold portugueses – cuja atribuição é liderada pela China – e a legislação nos setores do turismo e hotelaria.

O evento reúne centenas de investidores e promotores internacionais, sendo uma referência em termos de oportunidades de negócio.

A sócia da CRS Advogados, Raquel Galinha Roque, integra a lista de finalistas da edição de 2019 dos prémios “40 under Forty” promovidos pela Iberian Lawyer na categoria insolvências e restruturações.