Consultora da SRS Advogados dá formação a novos magistrados

A consultora da sociedade SRS Advogados e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Paula Rosado Pereira, vai colaborar com o Centro de Estudos Judiciários e assegurar a docência das sessões de formação em imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS). A formação insere-se no âmbito do 6.º Curso de Formação de Juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Este curso integra o programa de formação do Centro de Estudos Judiciários, destinado a auditores selecionados no concurso de ingresso, recentemente concluído, para integrarem a magistratura nos Tribunais Administrativos e Fiscais.

“É sempre uma honra e um prazer colaborar com uma instituição com o prestígio e a relevância do CEJ, sobretudo numa área como a da justiça tributária, onde tem sido feito um esforço notável ao nível do reforço do número de magistrados nos tribunais, de forma a caminhar-se no sentido de uma justiça tributária mais célere”, refere em comunicado a consultora.