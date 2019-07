A SRS Advogados assessorou a Administração do Porto de Lisboa (APL) na preparação do concurso para a Marina de Pedrouços, que foi hoje lançado pela Ministra do Mar.

A Marina de Pedrouços, um investimento de mais de 30 milhões de euros, é um dos polos integrado num Projeto mais vasto do ‘Ocean Campus Portugal’, um projeto de reconversão urbana da zona ribeirinha entre Pedrouços e a Cruz Quebrada, que “prevê um investimento total na ordem dos 300 milhões de euros (público e privado), numa área total de 64 hectares”, dedicado especialmente ao Mar, desde a investigação cientifica ao desenvolvimento empresarial da economia azul.

A equipa da SRS Advogados que assessora a APL é liderada pelos Sócios José Luís Moreira da Silva e Alexandre Roque.