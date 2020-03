Os espaços comerciais poderão receber no máximo quatro clientes por cada 100 metros quadrados a partir desta segunda-feira, medida que visa travar a propagação do coronavírus no país.

Segundo a portaria publicada este domingo em Diário da República, “a afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de comércio a retalho, das grandes superfícies comerciais e dos conjuntos comerciais deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado de área“.

Os limites previstos nos números anteriores não incluem os funcionários dos espaços em causa e não se aplicam aos hipermercados e supermercados.

Em relação a restaurantes ou bares, o atendimento de clientes deve ser limitado em um terço da sua capacidade. Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, explicou este domingo que esta restrição também se aplica às zonas de esplanadas dos restaurantes.

Para tornar esta medida operacional, o Governo diz que os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços comerciais devem “envidar todos os esforços no sentido de efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público e monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos“.

“As soluções prescritas nos artigos anteriores podem vir a ser revistas se ocorrer a modificação das condições que determinam a respetiva previsão”, diz a portaria que entra em vigor já esta segunda-feira.

Portugal regista 245 casos de Covid-19, sendo que já houve duas recuperações.

(Notícia atualizada às 15h14 com declaração do ministro da Administração Interna)