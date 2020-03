Portugal registou 76 novos casos de novo coronavírus, com o número total de infetados confirmados pelas autoridades a subir para 245, à medida que a epidemia confirma a tendência de crescimento exponencial no país. Lisboa superou o Norte como a região com mais casos. A região dos Açores anunciou o primeiro doente com Covid-19. Há dois recuperados.

Os dados foram anunciados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e dizem respeito a informações relativas às 24h00 deste sábado.

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha declarado este sábado que Portugal entrou “numa fase de crescimento exponencial da epidemia”, esperando-se por isso um avanço mais acelerado da propagação da doença nos próximos dias. “Antecipamos que as próximas semanas vão ser duras”, avisou Temido.

O número de cadeias de transmissão ativas aumentou de 11 para 14 e disparou o número de doentes que aguardam resultado laboratorial: há 281 pessoas à espera do resultado do teste de Covid-19, mais 155 do que no balanço do dia anterior. A DGS revelou ainda que em 1.746 casos os testes deram negativo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de casos confirmados: 116 casos, um aumento de 43 face ao dia anterior. Segue-se a região Norte, que era até agora o principal foco do surto no país: contabiliza 103 casos confirmados, mais 26. A região Centro e o Algarve registam dez casos cada e a Região Autónoma dos Açores confirmou o primeiro doente. Alentejo e Madeira ainda não contam qualquer caso.

(Notícia em atualização)