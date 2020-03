O chefe do governo espanhol anunciou, esta noite, em direto, um conjunto de medidas adicionais, na sequência do decreto de quarentena obrigatória em todo o território, comunicada este sábado.

“Em cada casa espanhola, necessita-se uma garantia de que amanhã passará”, disse. “E assim poderemos voltar à rua, às esplanadas, levaremos e passaremos à recuperação social e económica, e à normalidade”, acrescentou o primeiro-ministro espanhol.

Pedro Sánchez começou a conferência de imprensa, dizendo que o governo espanhol aprovou o “estado de alarme” já que o país “enfrenta uma emergência de saúde pública que requer decisões extraordinárias. Uma pandemia que é mundial e que supõe um prejuízo para a totalidade dos cidadãos”, explicou. A quarentena, com a duração de 15 dias, pelo menos, “poderá prolongar-se se necessário e com o aval do Congresso. A autoridade competente será o governo de Espanha”, sublinhou o chefe do governo.

“O vírus não distingue territórios nem cores políticas”, alertou o chefe do governo espanhol, apelando à união concertada da “grande nação que somos”. “Estamos perante o nosso verdadeiro inimigo, é um inimigo de todos e devemos combatê-lo juntos”.

Este domingo, o primeiro-ministro António Costa reúne-se, por videoconferência, com o homólogo espanhol para traçar uma estratégia comum de contenção do coronavírus.

