Estes negócios resistem melhor à pandemia do coronavírus

A pandemia do coronavírus está a romper com a economia mundial e a generalidade das empresas enfrenta um período de dificuldades, esperando-se quebras acentuadas nas vendas. Mas o surto não está a afetar todos os negócios e setores da mesma forma. Enquanto as empresas de viagens são das mais castigadas, outras têm-se mostrado resistentes ao flagelo.

Vários países estão a aplicar restrições nas deslocações e a implementar quarentenas. As populações estão a ser aconselhadas a evitarem saídas desnecessárias e a optarem pelo trabalho remoto, de forma a evitar a transmissão do vírus ou a serem contagiadas por alguém que já esteja doente.

Posto isto, a perspetiva de que mais gente opte ou seja forçada a ficar vários dias em casa, ou a de que as pessoas lavem mais as mãos e tenham de recorrer a mais produtos de limpeza, está a beneficiar algumas marcas e empresas, pelo menos até certa medida.

O ECO reuniu alguns desses casos: