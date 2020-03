El Corte Inglés reduz horário. Abre das 11h às 20h

Os grandes armazéns El Corte Inglés de Lisboa e de Vila Nova de Gaia, e os supermercados Supercor, vão adaptar o seu horário de atendimento e passar a abrir das 11h às 20h, “sem prejuízo de novas alterações”, comunicou a cadeia espanhola em nota de imprensa.

A redução do horário surge na sequência da decisão já tomada por outras marcas de distribuição como o Pingo Doce, que anunciou esta sexta-feira a redução do seu horário de funcionamento na sequência da pandemia de coronavírus. A marca da Jerónimo Martins passa a fechar às 19h.

Também o grupo Sonae, dono do Continente, anunciou a redução do horário de funcionamento. Além desta medida, algumas lojas estão a controlar as entradas nos locais, seguindo as recomendações da DGS de manter um número de pessoas reduzido dentro de espaços fechados.