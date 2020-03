Mobilidade elétrica? Sim, mas de fontes renováveis

Chama-se Elli Group e é a nova subsidiária com a qual a Volkswagen entrou no mercado da energia, algo pioneiro na história dos construtores automóveis.

Numa altura em que a marca prevê lançar mais de 50 modelos totalmente elétricos até 2025 e tem como meta fundamental a neutralidade carbónica, é necessário ir além das emissões zero dos automóveis.

A entrada no mercado da energia vem no seguimento do seu compromisso em olhar para a mobilidade sustentável de forma holística, ou seja, tendo em conta toda a vida de um carro, desde a fábrica à reciclagem.

Ora, para assegurar um ciclo sustentável ou próximo de carbono zero é necessário que o carregamento das baterias aconteça em pontos cuja origem da energia sejam as fontes renováveis.

A Elli arrancou em janeiro de 2019 com o primeiro produto, Volkswagen Naturstrom, que consiste no fornecimento de energia gerada exclusivamente a partir de fontes renováveis. E não se destina apenas aos clientes da marca, nem tão pouco ao carregamento de veículos elétricos, mas também a habitações e pequenas empresas.

“Com a Naturstrom, queremos tornar a energia verde um produto disponível e de baixo custo de aquisição, ao mesmo tempo que nos estabelecemos como um parceiro fiável para soluções sustentáveis e inovadoras de energia, quer para habitações, quer para carros elétricos”, explica Thorsten Nicklass, CEO da Elli.

Esta empresa irá ser responsável por criar as denominadas Volkswallboxes, que podem ser usadas para os carregamentos domésticos dos automóveis da nova geração de elétricos da Volkswagen, a família ID.

Neste vídeo, Nicklass resume porque é que o Grupo Volkswagen se está a tornar um fornecedor de energia para carros elétricos.