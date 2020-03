De outubro a dezembro, a taxa de vagas de emprego manteve-se estável tanto na União Europeia como na Zona Euro, face ao trimestre anterior, segundo os dados divulgados, esta segunda-feira, pelo Eurostat. Entre os Estados-membros europeus, Portugal foi o terceiro país com menos empregos disponíveis (0,9%), sendo ultrapassado apenas pela Grécia (0,5%) e pela Bulgária (0,8%).

“A taxa de vagas de emprego na Zona Euro fixou-se em 2,2% no quarto trimestre de 2019, estável em comparação com o trimestre anterior e abaixo dos 2,3% registados no quarto trimestre de 2018. Na União Europeia (UE), a taxa de vagas de emprego também ficou nos 2,2% no quarto trimestre de 2019, estável em comparação com o trimestre anterior e com o quarto trimestre de 2018″, lê-se na nota conhecida esta segunda-feira.

Entre outubro e dezembro, a taxa de vagas de emprego na Zona Euro foi de 1,9% na indústria e construção e de 2,5% nos serviços. Já na UE, a taxa em causa foi também de 1,9% na indústria e construção, mas ligeiramente abaixo nos serviços, situando-se nos 2,4,%, aponta o gabinete de estatísticas europeu.

No último trimestre de 2019, foi na República Checa (5,9%), na Bélgica (3,4%), na Alemanha (3,3%) e na Holanda (3,2%) que se registaram as taxas de vagas de emprego mais elevadas entre os Estados-membros europeus. Em sentido inverso, a Grécia (0,5%) e a Bulgária (0,8%) foram os países com menor percentagem de postos disponíveis.

Em terceiro lugar surge Portugal, assim como Irlanda e Espanha, onde a taxa de vagas de emprego ficou em 0,9%. Na comparação com o trimestre anterior, Portugal ficou 0,1 pontos percentuais abaixo do valor registado anteriormente e estável face ao mesmo período de 2018.

Quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, a taxa de vagas de emprego no quarto trimestre de 2019 aumentou na Grécia, Espanha, Chipre, Letónia e Holanda, manteve-se estável em oito países e recuou em catorze. “As maiores subidas foram registadas na Letónia (+0,7 pontos percentuais), Chipre e Holanda (ambos com +0,3 pontos percentuais). Os maiores recuos foram registados em Malta (-0,4 pontos percentuais) e na Hungria e Eslováquia (ambas com -0,3 pontos percentuais)”, sublinha o Eurostat.