Coronavírus já levou a “despedimentos” em Portugal

Cerca de duas semanas depois de a pandemia do novo coronavírus ter chegado a Portugal, começam a registar-se casos de trabalhadores independentes ou com vínculos precários que perdem o emprego, avança a Renascença (acesso livre). É nos setores da hotelaria e da restauração, que esperavam um maior fluxo durante o período da Páscoa, que a situação mais se verifica.

Ainda não há dados oficiais, mas a CGTP e os Precários Inflexíveis sinalizam vários casos, nomeadamente com trabalhadores independentes ou com contratos a tempo. Com a falta de turistas e de atividade durante esta altura, há casos de pessoas no setor que são dispensadas durante o período experimental.

O dirigente dos Precários Inflexíveis, Daniel Carapau, sinaliza que os “despedimentos” estão também a afetar bolseiros e trabalhadores independentes que trabalham em “outsourcing”. Haverá também casos de amas contratadas pelas IPSS que, perante a falta de crianças nas instituições, estão a ser dispensadas.