O Grupo Inditex decidiu encerrar temporariamente as cerca de 350 lojas que tem no país, avança o Observador. A partir desta quarta-feira, Bershka, Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Uterqüe e Lefties passam a estar de portas fechadas, consequência do coronavírus.

Incluídas estão todas as lojas do Grupo, sejam na rua ou em centros comerciais, confirmou uma fonte do Grupo Inditex ao ECO, referindo ainda que o fecho acontece, independentemente de haver, ou não, uma autorização por parte do dono do centro comercial. Esta quarta-feira, as lojas já não abrem.

Esta decisão é uma consequência do surto do novo coronavírus e, em Espanha, já tinha sido adotada. O encerramento é por tempo indeterminado mas, tal como tem acontecido com outras marcas, os consumidores poderão continuar a comprar através dos respetivos sites.

O Grupo Inditex é mais um que se junta à lista das empresas que já decidiram fechar portas devido a esta pandemia. No mesmo segmento de moda, destaque para a Parfois, Sacoor, Salsa e Chicco.