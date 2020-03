Swiss Re e Microsoft assinam parceria estratégica

A Swiss Re e a Microsoft pretendem “acelerar a inovação em seguros e estender a proteção financeira a mais pessoas em todo o mundo”, realça um comunicado conjunto. Para concretizar esta ideia, a tecnológica e a resseguradora assinaram um protocolo tendo como peça central a criação de um novo Digital Market Center para servir a companhia sediada em Zurique.

Citado no comunicado, Thierry Léger, CEO da Swiss Re Life Capital, afirma: “A aliança da Swiss Re com a Microsoft vai ajudar a acelerar a transformação digital da indústria seguradora, beneficiando todas as linhas de negócio. Ao construir mercados digitais e não apenas produtos isolados, o nosso objetivo é transformar a forma como as empresas abordam os riscos que enfrentam”.

O novo centro de competências vai correr a próxima geração de tecnologias em nuvem ‘Azure’ da Microsoft, sendo potenciada pela internet das coisas (IoT) e capacidades de inteligência artificial (AI).

O objetivo operacional é criar ferramentas de última geração em larga escala para ajudar a indústria seguradora na antecipação e gestão de riscos, mas também a forma como o setor cria produtos e soluções mais adequados ao mercado.

As áreas imediatas de implementação da parceria apontam para o ecossistema da mobilidade e veículos conectados, a indústria de quarta geração e a resiliência a catástrofes naturais. Suportado também no vasto conhecimento em seguros acumulado pela companhia de Zurique, o novo centro digital da Swiss Re será capaz de criar plataformas cibernéticas inovadoras para aferir riscos empresariais em ambiente digital, e oferecer uma nova classe de soluções dedicadas ao risco.

Concretamente, a Swiss Re irá transformar a sua plataforma operacional interna, modernizando-a e transferindo-a para a cloud Azure. A mudança aumentará eficiência e eficácia de processos internos, aproveitando capacidades mais avançadas de processamento de dados e de IA em escala.

Com as novas capacidades, a Swiss Re irá além da criação de novos produtos, passando a dispor e a fornecer uma visão mais ampla do risco em sistemas complexos e interligados.

Por exemplo, os gestores de risco poderão perceber como a perda de carga de um navio pode ter impacto nas cadeias de fornecimento, ou como as catástrofes naturais irão impactar os principais investimentos em infraestrutura de um governo.

Com base nesse tipo de conhecimento de dados, as seguradoras podem desenvolver soluções que atenuem proativamente as perdas antes que elas ocorram.