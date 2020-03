A taxa no crédito à habitação continua a descer e fevereiro foi mesmo o sétimo mês consecutivo de descidas. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo mês do ano, o juro implícito ficou mesmo abaixo do 1%, situando-se em 0,997%.

“A taxa de juro implícita no crédito à habitação diminuiu para 0,997%, valor inferior em 0,3 pontos base ao registado no mês anterior. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 1,131% (1,090% no período precedente)”, refere a nota explicativa.

O INE explica ainda que, para o destino de financiamento de aquisição de habitação — o mais relevante no conjunto do crédito à habitação –, a taxa de juro implícita para o total dos contratos recuou para 1,018%, menos quatro pontos base do que no em janeiro. Na taxa para os contratos celebrados nos últimos três meses, a tendência foi inversa: subiu 4,7 pontos base para 1,128%.

Uma justificação para as quedas consecutivas das taxas no crédito à habitação é o atual contexto de juros baixos, que tem mantido as Euribor em terreno negativo, mas também a redução dos spreads cobrados pela banca neste tipo de crédito. Isto acaba por colocar uma pressão na taxa implícita nos créditos para a compra de casa.

Já no que diz respeito ao capital médio em dívida, em fevereiro observou-se uma subida de 147 para 53.755 euros. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 105.896 euros, mais 769 euros do que em janeiro.

Por outro lado, a prestação média aumentou um euro para 248 euros e, desde montante, 45 euros correspondem a pagamento de juros e 203 euros a capital amortizado. “Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu cinco euros, para 342 euros”, remata o INE.

(Notícia atualizada às 11h22 com mais informação)