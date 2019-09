Os juros do crédito à habitação devem manter-se baixos até 2025, com os contratos de futuros associados à Euribor a três meses, que serve de referência aos contratos de habitação, a adiarem o regresso a valores positivos em mais de um ano depois de Mario Draghi voltar a cortar juros e de avançar com novos estímulos à economia europeia, de acordo com o Jornal de Negócios.

Antes das decisões anunciadas na quinta-feira, os contratos de futuros antecipavam que a Euribor voltasse finalmente a valores positivos em março de 2024, nove anos depois de ter passado a terreno negativo. No entanto, as decisões tomadas pelo Banco Central Europeu na passada quinta-feira, anunciadas por Mario Draghi em conferência de imprensa, alteraram as expectativas do mercado.

De acordo com o Jornal de Negócios, estes futuros passaram a negociar em terreno negativo até junho de 2025, antecipando assim um período mais prolongado de juros baixos.

Na semana passada, Mario Draghi conseguiu ultrapassar a resistência dentro do Conselho de Governadores do BCE e apresentou mais um programa de estímulos monetários, entre eles o corte da taxa de juro de depósitos para -0,5% — mitigando o impacto desta descida com medidas que isentam o pagamento de taxas nos depósitos em parte das reservas que os bancos mantêm — e ainda uma nova fase de compras de ativos.