Para além de isentar comissões nos pagamentos online e de outras medidas de apoio a comerciantes e empresas, o Santander está também a disponibilizar serviço médico gratuito aos seus clientes.

“No sentido de assegurar uma maior segurança e proteção dos Clientes face ao Covid-19, o Santander disponibiliza aos seus clientes, de forma gratuita até 30 de junho, o Serviço Médico Online, através da App SafeCare Saúde da Aegon Santander”, dá conta a instituição financeira liderada por Pedro castro e Almeida, em comunicado.

O banco esclarece que esta app permite ter consultas médicas, despiste de sintomas e obter informações, por telefone ou videochamada, todos os dias durante 24h e sem a necessidade de sair de casa, evitando assim o risco de contágio.

Explica ainda que, após a avaliação clínica do médico, o cliente pode ainda receber, por SMS ou e-mail, a prescrição médica do teste de despiste ao Covid-19, acrescentando que os casos suspeitos serão redirecionados para a linha SNS24, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde.

Para os clientes poderem usufruir deste apoio, têm apenas de instalar a App SafeCare Saúde no smartphone ou tablet. “O acesso gratuito está disponível mesmo para os clientes que não tenham qualquer Seguro de Proteção Santander”, esclarece o Santander.

Adicionalmente, o banco decidiu rever as garantias dos Seguros de Proteção, por forma a alargar o seu âmbito e o acesso a mais serviços, sem custos adicionais.

Passam a prever o seguinte: