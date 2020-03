Web Summit doa um milhão para combate ao Covid-19

A Web Summit anunciou que vai doar um milhão de euros à Irlanda para ajudar no combate ao coronavírus, avançou a empresa numa publicação no blog oficial.

O dinheiro será investido na plataforma irlandesa ChangeX, que liga pessoas para trabalharem em iniciativas de impacto social e que já apoiou projetos como o Men’s Sheds ou o parkrun. O investimento, adianta ainda a empresa, será apenas canalizado para projetos relacionados com o combate ao COVID-19.

“O Web Summit nasceu na Irlanda. Empregamos 210 pessoas na nossa sede de Dublin. Consideramo-nos extremamente sortudos — por trabalhar com pessoas tão incríveis que testemunharam o sucesso ao longo do caminho. Estamos agora numa posição de fazer o que é correto em tempo de crise. Enquanto algumas pessoas estão preocupadas em como pagarão a renda ou se haverá camas livres nos hospitais para os seus, se ficarem doentes, acreditamos nas incumbências de quem pode contribuir para manter as coisas de pé”, explica a empresa.

A Web Summit dá alguns exemplos de projetos que tomaram a linha da frente para ajudar como a campanha Feed the Heroes, que juntou mais de 250 mil euros para ajudar a alimentar os profissionais de saúde ou do staff da empresa, que doou 10 mil euros.