Chama-se “Stay home keep growing” e é a mais recente plataforma de eventos online desenvolvida em Portugal. A escola de programação Le Wagon Lisbon e a associação Startup Portugal, responsável pela criação e implementação da estratégia para o empreendedorismo nacional, decidiram criar um espaço online que permita criar e desenvolver eventos remotos para tecnológicas.

O nome da plataforma parte de um conselho, “ficar em casa”, e foca-se também numa atitude que passa por os empreendedores continuarem a desenvolver e a escalar projetos e negócios.

Na prática, a Stay home keep growing vai funcionar a partir da realização de webinars realizados, numa fase inicial, pelo menos duas vezes por semana em período pós-laboral (a partir das 19h) que serão desenvolvidos em redor de temas relevantes para os atores do ecossistema e que contam com parceiros de todo o pais, entre os quais estão a Startup Braga, o Selina, a Startup Porto, a Acredita Portugal, o Instituto Pedro Nunes ou a Made of Lisboa, entre outros.

“É nos momentos difíceis que cada geração e comunidade mostra como consegue adaptar-se a novas realidades e reinventar-se com pertinência e missão”, adianta João Borga, diretor da Startup Portugal. Para Shannon Graybill, fundadora da Le Wagon Lisbon, poder colaborar para que estas iniciativas não parem e podermos causar um impacto ainda mais positivo é algo extremamente valioso”.

O primeiro evento remoto decorre já esta quinta-feira, e sobre o tema “A minha equipa foi para casa. E agora?”.