A Comissão Europeia está à procura de startups e pequenas e médias empresas que tenham ou estejam a desenvolver tecnologias e inovações que ajudem ao combate do coronavírus.

A instituição europeia está a apelar a que estas empresas se candidatem “urgentemente” à próxima ronda de financiamento do Conselho Europeu de Inovação (EIC). As candidaturas ao financiamento total de 164 milhões de euros, que farão parte do programa de aceleração do EIC terminam esta quarta-feira, 18 de março, às 17h00, hora de Bruxelas.

Este programa, alerta ainda a Comissão Europeia, não tem pré-definidas prioridades ou candidatos e as candidaturas relacionadas com soluções para o combate à pandemia serão, ainda assim, “avaliadas da mesma maneira que as outras candidaturas”. “No entanto, a Comissão vai procurar rapidamente atribuir as bolsas e o financiamento (combinando grant e investimento em participações nas empresas) para as inovações relevantes que estejam relacionadas com o coronavírus, assim como facilitar o acesso a outras fontes de financiamento e investimento”, explica a instituição, no anúncio feito online.

A Comissão Europeia já está a acompanhar e a dar apoio a várias empresas que estão a trabalhar em inovações relacionadas com o novo Covid-19, tais como os projetos EpiShuttle, especializado em unidades de isolamento, o m-TAP, uma tecnologia de filtragem para remover material contaminado e ainda a MBENT, que ajuda a fazer o controlo da mobilidade humana durante a progressão da epidemia.

Este fim de semana, cerca de 120 startups portuguesas juntaram-se e criaram o projeto TECH4COVID19, que em apenas dois dias já deu origem a 12 projetos relacionados com a prevenção e combate ao coronavírus. A pandemia já matou mais de 7.100 pessoas no mundo inteiro e contabilizam-se, de acordo com os últimos dados revelados, mais de 180 mil contaminados. Em Portugal, as autoridades de saúde contabilizavam, um morto e 448 infetados esta terça-feira.