Apres, EmotAI, Labby, Left, Para Space, Qsee, Rnters, Secret City Trails, TicTacTrio (EUA) e VueBox são as dez startups selecionadas para a Class 211 da Techstars, o programa da aceleradora organizado em conjunto com a portuguesa Semapa Next e, pela segunda vez, em Lisboa.

Este ano, o programa está focado em startups que resolvem problemas na área da indústria tech, transportes, viagens, sustentabilidade ou projetos que estejam a criar solução adaptadas a várias destas indústrias.

Entre os projetos portugueses que participarão no programa de aceleração internacional estão startups de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Aveiro. Além disso, entre os participantes selecionados estão projetos dos Estados Unidos, Austrália, França e Israel e, quatro dos finalistas têm mulheres como fundadoras.

“As empresas estão em diferentes fases de desenvolvimento mas todas elas têm o drive e a ambição de mudar o mundo onde vivemos”, refere a Techstars em comunicado. A apresentação das startups a investidores — o demo day — está marcada para 27 de maio.