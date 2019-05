A Startup Lisboa é o mais recente nome — e o primeiro português — a figurar na rede de Official Affiliates da Techstars, aceleradora mundial de startups recém-chegada a Portugal.

O programa de aceleração presente em mais de 150 cidades passa a ter uma espécie de acesso mais fácil a startups referenciadas pela incubadora lisboeta que, passando a fazer parte da lista exclusiva de parceiros, detém agora um canal “privilegiado” para referenciar projetos e aceder, em primeira mão, a informações sobre a abertura das candidaturas e às oportunidades de mentoria e networking.

“O estabelecimento desta parceria é um passo óbvio e natural devido à nossa proximidade com a Techstars. Por diversas vezes, têm sido vários os pontos de contacto entre a Startup Lisboa, as nossas startups e a Techstars, experiências que geraram bons resultados e valor para todas as partes envolvidas”, afirma Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

“A Startup Lisboa tem sido um aliado próximo da Techstars desde o lançamento do Techstars Lisbon Accelerator em parceria com a Semapa Next. Foi uma decisão fácil tornar a Startup Lisboa uma afiliada e dar aos fundadores da sua rede uma via mais célere de acesso aos programas de aceleração. Este programa mutuamente benéfico permite que tanto a Techstars como a Startup Lisboa alcancem e apoiem mais empreendedores”, explica Saba Karim, Pipeline Manager da Techstars, citado em comunicado.

A Startup Lisboa é, até ao momento, a única incubadora portuguesa representada no programa da Techstars Lisbon by Semapa Next. A 20tree.ai, startup incubada na Startup Lisboa que desenvolve soluções que ajudam empresas do setor florestal, ONGs e governos a melhorar a tomada de decisões com informação relevante e precisa sobre os seus recursos naturais, está atualmente a participar no programa de aceleração.