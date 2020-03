O Kaspersky Innovation Hub (IHub) está à procura de startups de tecnologia que trabalhem na área da cibersegurança para integrarema segunda edição do Open Innovation Program. O programa de inovação aberta tem como objetivo “fomentar a colaboração com empresas tecnológicas inovadoras”.

A ideia é que as melhores propostas apresentadas possam ter acesso a projetos-piloto, nos quais a Kaspersky e as startups trabalharão em conjunto para desenvolverem produtos.

“Ao unirmos forças, podemos melhorar as nossas tecnologias e discutir em conjunto, com maior precisão e eficácia, quais as necessidades de segurança mais relevantes”, refere Vitaly Mzokov, diretor do Centro de Inovação da Kaspersky, citado em comunicado.

Na primeira edição, em 2019, o programa de inovação recebeu 258 candidaturas de 49 países do mundo. As 12 finalistas viajaram até Milão para apresentarem os projetos a um júri de especialistas e, quatro dessas, saíram vencedoras nas áreas de IIoT (Industrial Internet of Things), transporte, blockchain e tecnologia antifraude.

As inscrições para a segunda edição do programa de open innovation decorrem até 30 de abril. Os 12 finalistas terão a oportunidade de mostrar os seus projetos no Demo Selection Days, em Milão, nos dias 27 e 28 de maio.