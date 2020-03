Santander isenta todas as comissões nos pagamentos online

À semelhança do que outros bancos têm vindo a fazer, também o Santander vai deixar de cobrar comissões em alguns dos seus serviços durante esta fase crítica da crise do coronavírus. Aos particulares vai isentar os pagamentos feitos através das suas plataformas digitais e emitir cartões com contactless também sem encargos para os clientes.

“No seu propósito de apoiar as empresas e as pessoas, o Santander Portugal acaba de adotar um conjunto de medidas extraordinárias e temporárias para negócios e particulares, destinadas a minorar os efeitos da pandemia Covid-19”, começa por dizer a instituição liderada por Pedro castro e Almeida, em comunicado.

Tendo isso em conta, o banco Santander diz que “isenta todas as comissões nos pagamentos online”, adiantando ainda que irá proceder à substituição de todos os cartões que não dispõem de tecnologia contactless sem a cobrança de qualquer encargo, de modo a fomentar a respetiva utilização nas compras presenciais.

Também os comerciantes vão beneficiar de um alívio de encargos, já que o Santander vai suspender a cobrança da mensalidade dos POS e isentar também a aplicação de um valor mínimo sobre as transações efetuadas. “Para apoiar as transações ‘sem contacto’ o Santander suspende também a cobrança de todas as comissões do serviço MB Way no POS“, acrescenta a instituição financeira.

Todas as medidas que o banco liderado por Pedro Castro e Almeida vai implementar “estão em vigor durante pelo menos um mês“, conclui.