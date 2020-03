O BBVA juntou-se à lista de bancos que estão reduzir a cobrança de comissões aos clientes e avançar com linhas de crédito para apoio às empresas afetadas pela crise do coronavírus. O banco espanhol vai deixar de cobrar pelas transferências online feitas no mercado português, bem como lançar uma linha de crédito de 10 mil milhões de euros para apoiar empresas em dificuldade.

“O BBVA em Portugal apela ao uso de canais digitais e não vai cobrar comissões a partir de 17 de março, e enquanto vivermos este cenário pandémico, em todas as transferências realizadas através de canais digitais, quer para particulares quer para empresas”, diz a instituição financeira espanhola em comunicado.

O banco diz ainda que no âmbito do apoio à prevenção da transmissão do novo coronavírus, mantém-se em “serviços mínimos”, com os balcões a funcionarem “à porta fechada” e que “tem vindo a promover ativamente a utilização dos canais digitais junto dos seus clientes”.

Neste sentido, diz que isenta, por tempo indeterminado, a realização de transferências e ordenados, serviços essenciais para particulares e empresas.

Também o Novo Banco tinha anunciado no final da semana passada que um conjunto de transações essenciais aos clientes através dos canais digitais irão, temporariamente, ficar isentas de comissões naquela instituição: desde as transferências interbancárias, pagamentos de serviços, cash-advance e transferências MB Way, até às isenções da primeira anuidade nos novos cartões de débito e pré-pago ou substituições.

Para as empresas em específico, o BBVA diz que lançou ainda uma linha de crédito de 10.000 milhões euros para as ajudar a “gerir o impacto financeiro que a atual pandemia do Covid-19 está a provocar na sua tesouraria”.