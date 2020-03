Face à escassez de máscaras de proteção, várias empresas estão a unir esforços e a parar as próprias produções para se dedicarem em exclusivo à produção de máscaras. Um desses exemplos foi o empresário da Campanhã que contactou o município do Porto e montou uma unidade de produção de máscaras em tempo recorde. Neste momento, a empresa já está a produzir mil máscaras por dia, um número que pode em breve quadruplicar, explica a autarquia.

A primeira entrega das máscaras será realizada esta quarta-feira. “Tivemos a informação de que se conseguirmos importar uma máquina existente no Japão, é possível quadruplicar ou quintuplicar essa capacidade”, informou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, esta quarta-feira, no dia em que abriu o primeiro Centro de Rastreio Móvel à doença de Covid-19.

Para além desta empresa na Campanhã já existem mais duas fábricas que se juntaram a esta onda de solidariedade e mostraram-se disponíveis para reconverter as suas unidades fabris e passarem a produzir máscaras. “Há ainda mais duas empresas interessadas em fabricar material de proteção individual, que estão a articular essa possibilidade com o município”, revela o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, numa nota publicada no site do município.

“Temos empresas a querer produzir máscaras, a pedir referências técnicas para muito rapidamente começar a produzi-las” e em breve estarão em condição de o começar a fazer, revelou ainda o chefe do gabinete da Câmara do Porto, Nuno Nogueira Santos.

Segundo Rui Moreira a prioridade, neste momento, “é garantir máscaras aos trabalhadores da Câmara do Porto que continuam a desempenhar as suas tarefas, como a Proteção Civil, os Sapadores Bombeiros, um conjunto de trabalhadores que, inevitavelmente, tem de estar no exterior”, refere o presidente.

Para além das máscaras, a autarquia do Porto já garantiu que vão chegar nos próximos dias 50 ventiladores de Shenzhen. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira revelou como vai ser feita essa distribuição nos hospitais: “25 ventiladores serão entregues no Hospital de São João, 20 no Hospital de Santo António e 5 ao Hospital de Cascais, em articulação com o presidente da Câmara”, refere Rui Moreira.