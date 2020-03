“Porque o Covid-19 também se vence com boas ideias”. E um claro sinal de que o setor não está parado, mas sim a trabalhar sem parar enquanto “não ganharmos esta guerra” acrescenta.

Com toda a equipa há uma semana a trabalhar a partir de casa, “com a mesma responsabilidade, esforço, dedicação e criatividade” a Partners diz ao país que é neste momento que temos — indústria criativa e da comunicação — de “ser relevantes e perceber onde podemos marcar a diferença. “A Partners lançou um desafio a toda a sua equipa que, de imediato, se voluntariou para abraçar esta missão com um enorme espírito de solidariedade, missão e responsabilidade” conta ao ECO Tomás Froes, CEO da agência.

É com dois hastags que a agência portuguesa assina a “campanha” em que comunica que toda a equipa está disponível para criar gratuitamente campanhas e conteúdos de comunicação que sejam necessários, neste momento de pandemia , pelas instituições governamentais e de saúde nacionais.

