A Direção-Geral da Saúde (DGS) identificou 260 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, elevando de 1.020 para 1.280 o número total de doentes que se sabe terem Covid-19. O número de vítimas mortais subiu para 12, duplicando face aos últimos dados avançados.

Os dados foram revelados na atualização diária do boletim epidemiológico, que inclui os números oficiais apurados até à passada meia-noite. De acordo com a informação oficial, dos 1.280 casos confirmados, 644 situam-se no norte do país, 448 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 137 no centro, 31 no Algarve e três na zona do Alentejo. No que diz respeito às regiões autónomas, há cinco casos confirmados na Madeira e três nos Açores.

O boletim epidemiológico divulgado este sábado aponta ainda para 9.854 casos suspeitos e 1.059 pessoas à espera de resultado laboratorial. Há 13.155 pessoas sob vigilância, nomeadamente por terem estado em contacto com pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Contam-se ainda 156 internados, dos quais 35 estão nos cuidados intensivos. De todos os infetados até ao momento, cinco já recuperaram. Do total de casos “importados”, a maioria foram cidadãos que vieram de Espanha (33), seguindo-se França (24) e Itália (20).

