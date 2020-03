E porque vivemos tempos anormais, o podcast ECO Insider desta semana foi, também ele, especial. É na verdade um ‘videocast’. Foi gravado via skype. Neste Episódio #15, com os jornalistas Pedro Santos Guerreiro e António Costa, discutiu-se o que está em causa nos impactos económicos, desde logo na recessão profunda no segundo trimestre deste ano, “a dois dígitos”.

Também pode ouvir este ‘videocast’ no modelo tradicional, nas principais plataformas de Podcast, como a Apple Podcast e o Spotify.