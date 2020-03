Pela primeira vez na história da União Europeia e da Zona Euro, a Comissão Europeia suspendeu as regras orçamentais para que os países possam enfrentar a crise económica provocada pelo coronavírus.

Contudo, é de notar que, para a suspensão entrar em vigor, os Estados-membros — provavelmente no Conselho Europeu de 26 de março — terão de dar o seu aval a esta decisão, o que é expectável uma vez que este é um choque simétrico que está a afetar o bloco económico.

“Hoje, e isto é novo e nunca foi feito antes, acionamos a cláusula geral de salvaguarda“, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, esta sexta-feira, 20 de março. Isto significa que os Governos nacionais podem introduzir estímulos orçamentais na economia “tanto quanto precisem”.

“Estamos a flexibilizar as regras orçamentais para permitir que os países o possam fazer”, disse a presidente da Comissão Europeia, elogiando de seguida a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de avançar com um programa de compras para a pandemia de 750 mil milhões de euros. “E iremos fazer mais para ajudá-lo e à sua família durante esta crise“, assegurou Von der Leyen.

Ao acionar esta cláusula, a Comissão Europeia suspende, na prática, a recomendação de ajustamento estrutural (para atingir o objetivo de médio prazo) a que todos os países da Zona Euro estão sujeitos. Esta exceção das regras está prevista em alturas em que se verifique uma recessão severa.

