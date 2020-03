A semana arrancou com perdas nas principais bolsas europeias, com as quedas a superarem, em alguns casos, os 4%, enquanto a praça portuguesa perdeu quase 2%. Isto quando se começam a fazer as primeiras contas ao impacto económico do surto do coronavírus: a economia global não deverá escapar a uma recessão.

O PSI-20, o principal índice português, cedeu 1,91% para 3.600,00 pontos. Destaque para as perdas da EDP Renováveis (-4,72%) e do BCP (-2,33%), que registaram os piores desempenhos entre as cinco grandes cotadas nacionais.

O pior registo pertenceu, porém, à Novabase, que viu os títulos afundarem 11,95% para 2,80 euros.

No setor do papel, a Navigator caiu 3,84%, enquanto a “casa-mãe” Semapa perdeu 4,71%.

Esta segunda-feira, a Católica revelou que a economia portuguesa deverá entrar em recessão em ano. Quanto? As estimativas apontam para uma contração que poderá variar entre 4% (cenário otimista) a 20% (cenário pessimista), sendo que o cenário central prevê que o PIB encolha 10%.

Lá por fora as quedas foram mais intensas. O índice Stoxx 600, que inclui as 600 principais empresas do Velho Continente, caiu 4,15% para 280,81 pontos. Aqui ao lado, o IBEX-35 perdeu 3,55% depois de o Governo espanhol ter prolongado por mais duas semanas o estado de emergência no país. Em Frankfurt e Milão, as quedas foram de 2,15% e 0,87%, respetivamente.