No site do Crédito Agrícola é possível consultar a lista de balcões ao longo de todo o país que estão de portas abertas, bem como as alterações de horários previstas.

O Crédito Agrícola recomenda aos seus clientes sempre que possível a utilização dos canais digitais como meio preferencial de contacto com as suas agências. Mas o plano de contingência da instituição liderada por Licínio Pina prevê a manutenção de alguns balcões em funcionamento , pedindo contudo que os clientes apenas lá se dirijam “apenas em caso de absoluta necessidade”.

Para quem não prescinda de um atendimento presencial, no site do banco está disponível a lista dos balcões que estão disponíveis para estas circunstâncias.

O Banco Montepio optou por assegurar que haja um balcão aberto em cada concelho do país em que está presente , durante o Estado de Emergência decretado no país. E reforça que os “clientes devem, sempre que possível, privilegiar os canais à distância, onde é possível realizar a maior parte de todas as operações bancárias, com total segurança e comodidade”, refere uma nota publicada no seu site.

A instituição liderada por António Ramalho está a manter o acesso condicionado a quatro pessoas em simultâneo ao balcão sob a coordenação do gerente do balcão.

O Novo Banco está desde 23 de março a encerrar os seus balcões à hora de almoço , por um período de três meses. As agências do banco vão estar fechadas entre as 12h00 e as 13h00, assegurando desta forma a abertura de toda a sua rede de 356 balcões e a operacionalidade de 1.116 ATM.

No seu site, o banco também incentiva os clientes a privilegiarem o uso de canais digitais para realizar as operações bancárias do dia-a-dia através da BPI App e BPI Net. No site do banco é disponibilizado um formulário que deverá ser preenchido por quem não disponha e pretenda aderir aos respetivos canais digitais.

A regra é dar acesso simultâneo a um número de clientes que seja equivalente ao número de colaboradores existente no interior do balcão. “Os clientes deverão assim, como já acontece com outro tipo de estabelecimentos, aguardar a sua vez em fila no exterior, guardando a distância social entre eles aconselhada pelas autoridades de saúde”, explicou através de um comunicado.

O BCP decidiu ajustar a entrada de clientes que precisem de ir às suas agências bancárias, apelando para que aguardem no exterior até que possam ser atendidos presencialmente, procurando minimizar riscos de contágio com Covid-19.

O banco diz ainda ser possível realizar as suas operações habituais no serviço Caixadirecta, através do 21 790 07 90, número que está disponível 24h/dia. Em atendimento automático, através da seleção das opções de menu inicial, é possível consultar contas e cartões, efetuar operações, desde transferências a pagamentos vários, sem necessitar de falar com o assistente, esclarece a CGD.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) mantém as agências abertas , apesar de prever o encerramento temporário de agências em áreas designadas como de risco pela Direção-Geral da Saúde (DGS). “Prevemos ainda o encerramento temporário de agências em áreas designadas como de risco pela DGS e a possibilidade de ter colaboradores a trabalhar à distância, em caso de necessidade”, diz a Caixa uma mensagem publicado no seu site.

A pandemia obrigou os bancos a adaptarem o seu atendimento às atuais circunstâncias que aconselham a minimização dos contactos presenciais como forma de prevenção dos contágios. Enquanto umas instituições mantêm as portas abertas, outras preferem fechar as portas, condicionando o atendimento ao balcão com uma espécie de fila no exterior. Há ainda alterações de horários em alguns casos.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO