Mapfre inicia ano com imagem renovada

O grupo de seguros investiu 70 milhões de euros num novo visual para refletir que hoje são "uma seguradora diferente" daquela que eram "há apenas uma década", explica o presidente do grupo.

A Mapfre renovou a sua identidade visual a nível mundial, num investimento que ronda os 70 milhões de euros, de forma a refletir o crescimento orgânico do grupo na última década, inclusive a presença em novos mercados. Mesmo ao nível de números, por exemplo, a seguradora viu crescer os prémios no mercado ibérico, no valor de 3% entre 2023 e 2024. É o segundo maior grupo ibérico em 2024.

Com esta nova imagem, aquele que é um dos 60 grupos internacionais de seguros pretende reafirmar a essência da empresa, mas “transmitindo melhor” a sua atuação em todas unidades de negócio nos cerca de 100 países onde está presente.

“A evolução do icónico vermelho, agora mais vibrante e decidido, um logótipo renovado mantendo o trevo, mas de forma mais atraente e atual, e o uso de letras minúsculas, que transmitem proximidade, são alguns dos elementos mais reconhecíveis” desta nova imagem, explica a marca em comunicado, não avançando a autoria do rebranding.

O presidente do Grupo Mapfre, Antonio Huertas destaca, citado em comunicado, que hoje são “uma seguradora diferente” daquela que eram “há apenas uma década“. “Transformámo-nos e estamos preparados para competir melhor no mundo digital e conectado”, sendo que a marca evolui “para refletir melhor tudo o que somos agora e para enfatizar o quanto nos sentimos próximos dos clientes e das suas necessidades”.

Por sua vez, Luís Anula, CEO da Mapfre Portugal, avança que “em todo o mundo, os mais de 30 mil profissionais que fazem parte da Mapfre vão ser embaixadores desta nova forma de comunicar. Em Portugal, mais de 100 lojas e agentes exclusivos terão a sua imagem atualizada nos próximos meses, e toda a comunicação da seguradora será feita de forma diferente, menos técnica, mais próxima e moderna“.

A nova marca será implementada de forma gradual ao longo dos próximos dois anos em todos os países onde a Mapfre está presente de maneira direta, como Colômbia e Brasil. A estratégia priorizará a adaptação local em cada território, “garantindo que a nova identidade de marca seja relevante e compreensível em todos os mercados”.

A atualização será realizada nos mais de 4.600 escritórios e lojas que a Mapfre possui no mundo, nos canais digitais e em outros ativos, como as diferentes sedes da seguradora.  O processo começará pelos elementos que a empresa considera mais estratégicos, incluindo as sedes centrais e a presença online e, de seguida, avançará para os restantes.

O presidente do grupo, Antonio Huertas avança, em conferência de imprensa, que cerca de 60% a 70% deste processo de mudança estará concluído nos próximos meses.

Sede em Portugal já com a nova imagem

A atualização da marca também abrangerá outras sociedades, como as unidades de negócio de resseguro e riscos globais.  De acordo com a agência Lusa, a mudança de marca não afetará a Verti, a seguradora digital da Mapfre, nem a Mawdy, a sua unidade de assistência, que em 2020-2023 lançou a sua imagem de marca e que fará o seu rebranding a partir do próximo ano.

Nas próximas semanas decorrerá ainda uma campanha de meios em Portugal, em linha com a campanha que a seguradora vai lançar na noite desta quinta-feira a nível global.

Esta alteração ocorre num cenário de mudanças para a seguradora em Portugal, tendo inaugurado uma nova sede durante o verão. O edifício acolhe cerca de 400 colaboradores de várias empresas do grupo em Portugal: Mapfre Seguros (Gerais e Vida), a Mawdy e a Mapfre Santander. Esta nova sede em Sete Rios, Lisboa, já conta com a nova imagem.

A Mapfre contava em 2024 com uma quota de mercado nos 3,2%, ocupando o 9º lugar do ranking, tendo emitido 475 milhões de euros em prémios, um crescimento de 46,2% face a 2023. Com quase 40 anos de “casa”, o CEO da Mapfre em Portugal quer ver a seguradora entre as três maiores no País o mais rápido possível, conforme revelou ao ECO em entrevista em julho de 2025.

