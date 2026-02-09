Washington Post anuncia saída do editor executivo após vaga de despedimentos

O agora ex-diretor-geral e editor executivo do Washington Post, Will Lewis, declara que este é "o momento certo" para se afastar, "após dois anos de transformação no The Washington Post".

O Washington Post anunciou neste sábado a saída imediata do seu diretor-geral e editor executivo, Will Lewis, poucos dias depois de um vasto plano de supressão de postos de trabalho neste jornal considerado um pilar do jornalismo norte-americano.

Numa mensagem enviada por e-mail aos colaboradores, e revelada nas redes sociais por um dos jornalistas do diário, Will Lewis declara que este é “o momento certo” para se afastar, “após dois anos de transformação no The Washington Post”.

Lewis, contratado no início de 2024 para enfrentar as perdas financeiras do diário, sublinhou que, durante o seu mandato, foram tomadas “decisões difíceis para garantir o futuro sustentável do Post” e permitir “publicar artigos imparciais de alta qualidade para milhões de leitores todos os dias”. Will Lewis é substituído por Jeff D’Onofrio, diretor financeiro do Washington Post desde o ano passado, anunciou o jornal.

Na quarta-feira, o jornal anunciou a supressão de centenas de postos de trabalho e embora não tenha revelado o número exato, cerca de 300 jornalistas em 800 deverão ser despedidos, segundo avançou o New York Times.

Estas mudanças foram anunciadas numa videoconferência com os jornalistas e restantes funcionários pelo diretor e editor executivo que agora deixa também o jornal. Segundo o anúncio feito na quarta-feira, os visados seriam informados por ‘e-mail’ do seu despedimento.

Grande parte dos correspondentes no estrangeiro, incluindo Médio Oriente e Ucrânia, foi despedida. As editorias de desporto e livros, o podcast, informação local e infografia foram fortemente reduzidas ou extintas mesmo.

O jornal é propriedade de Jeff Bezos, multimilionário dono também da Amazon, próximo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.