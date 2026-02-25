Media Capital quer levar CNN para Espanha

Pouco mais de quatro anos após o lançamento da CNN Portugal, a Media Capital estuda o lançamento da CNN em Espanha. Estarão a ser equacionadas parcerias.

“Para 2026, a Media Capital pretende investir em direitos desportivos e na edição digital, e pretende explorar oportunidades de internacionalização“. A ambição foi revelada por Pedro Morais Leitão, CEO do grupo dono da TVI e da Plural, no início do ano, no artigo no qual 44 gestores anteciparam os principais desafios e oportunidades para este ano.

Sem mais detalhes na altura, o projeto de internacionalização começa agora a ser desvendado. Pouco mais de quatro anos após o lançamento da CNN Portugal, a Media Capital quer levar o canal para Espanha. Para tal, já existe um acordo com a CNN Internacional.

“A CNN quer entrar em Espanha e pediu-nos para elaborar uma proposta“, confirma Pedro Morais Leitão ao ECO/+M. “Entrar no mercado espanhol é a única forma de crescimento“, justifica o gestor.

A concretizar-se, a entrada no país vizinho pode ser materializada através de parcerias com players locais, admite Pedro Morais Leitão, não adiantando mais pormenores. A ideia é também que o canal integre a oferta da televisão digital terrestre (TDT), ficando disponível em todo o território, mas o que obriga a que a licença seja atribuída pelo governo que, de resto, abriu concurso para um novo canal de TDT no final de 2025.

“Não concorremos“, garante o gestor em conversa com o ECO/+M, o que reforça a ideia de eventuais parcerias.

O concurso para a nova licença de TDT em Espanha foi lançado no final de outubro e esteve aberto até ao final de novembro. “Com este concurso, perseguem-se dois objetivos principais. Por um lado, aumentar a representatividade dos interesses e correntes de opinião da sociedade, tornando possível uma oferta audiovisual com maior número de conteúdos e mais diferenciada; e, por outro, promover a inovação tecnológica e oferecer serviços de TDT de maior qualidade”, justificava no final de novembro o governo liderado por Pedro Sánchez.

Até ao momento não há informação oficial sobre todos os concorrentes, estando previsto que o relatório final seja publicado em abril. A licença será concedida por um período de 15 anos, renovável por igual período de tempo, e implicará um investimento na ordem dos 30 milhões de euros.