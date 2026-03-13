DJ ganha conta de publicidade da Shell

A comunicação da Shell está de volta, agora assinada pela DJ, agência que ganhou a conta de publicidade.

A agência de Diogo Anahory e João Pacheco foi escolhida pela DISA Lusitânia, licenciatária da Shell em Portugal, para liderar a sua comunicação publicitária no país.

A DJ assume a responsabilidade pelas campanhas de notoriedade da marca, ações táticas e promocionais, bem como pela comunicação associada à abertura de novos postos Shell no mercado nacional, descreve a agência.

“A Shell é uma marca que define padrões a nível global, e em Portugal queremos que essa força, inovação e ambição se reflitam de forma clara e consistente na nossa comunicação. A DJ é o parceiro que nos vai acompanhar neste desafio”, diz citado em nota de imprensa Miguel Rangel, diretor de marketing da Shell em Portugal.

Com cerca de 40 postos de abastecimento atualmente em operação em Portugal, a Shell está em fase de expansão da rede, o que será acompanhado pelo desenvolvimento da sua comunicação. Este processo processo passa então a contar com o apoio estratégico da DJ, aponta a agência.

“Estamos de volta” é o mote da primeira campanha da agência para a marca.

Recorde aqui a entrevista a João Pacheco e Diogo Anahory, em setembro de 2025