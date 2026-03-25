“Em Bom Português” é a nova campanha da CA Vida

A CA Vida, pertencente ao Crédito Agrícola, lançou uma campanha multimeios que celebra a distinção "Prémio 5 Estrelas 2026". Foi desenvolvida pela Burson Portugal e amplificada pela WPP Media.

A CA Vida, pertencente ao grupo Crédito Agrícola, celebra as suas mais recentes distinções no “Prémio 5 Estrelas 2026” e no Prémio BECX 2025, através de uma campanha multimeios “Em Bom Português”. Esta transforma a celebração de um prémio corporativo numa celebração da cultura e da linguagem popular que une Portugal, de norte a sul e ilhas. A campanha foi criada e operacionalizada pela Burson Portugal e amplificada pela WPP Media, responsável pelo planeamento de meios.

A criação da campanha teve como base um processo de cocriação com os colaboradores e clientes, através de ativações nas agências do Crédito Agrícola e das plataformas digitais, onde se perguntou como se diz que algo é “5 Estrelas” na sua terra. Este processo envolveu a Burson Portugal e os balcões Crédito Agrícola.

“Vivemos numa era de desconfiança digital, em que os consumidores procuram autenticidade e marcas com raízes”, afirma Raquel Almeida, responsável de marketing da CA Vida, citada em comunicado. “Este prémio pertence aos nossos clientes, aos colaboradores da companhia e aos colaboradores na nossa rede exclusiva — o Grupo CA. Por isso, em vez de apenas o anunciarmos, decidimos celebrá-lo com eles e através deles. Quisemos quebrar a monotonia do setor e falar a língua de todos os portugueses – o ‘bom português’ das suas terras“, justifica ainda.

As expressões recolhidas — como “Incríbel”, “Tam requim” ou “Top garino” — tornam-se protagonistas da campanha, marcando presença em mupis, rádio, imprensa nacional e regional, bem como numa aposta no digital, através de redes sociais e marketing de influência, com conteúdos geolocalizados para diferentes regiões do país.

“Sabemos que não há nada como o que é genuíno. E, em bom português e sem filtros, a nossa maior vantagem é essa. A autenticidade cultural que nasce do conhecimento do dia a dia e da realidade de quem está connosco”, explica Ana Rego, diretora criativa da Burson, a agência responsável pela campanha. “O resultado é uma campanha memorável, segmentável e profundamente relevante, que prova que, em Portugal, um seguro ‘do caraças’ é cinco estrelas”, comenta ainda.

A campanha “Em Bom Português” está no ar em todo o território nacional.