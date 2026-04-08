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Presidente da Paramount Skydance deixa o cargo

 Rafael Correia,

A saída de Jeff Shell ocorre um dia após a Paramount ter confirmado a entrada de investidores do Médio Oriente no financiamento da sua compra da Warner Bros. Discovery.

O presidente da Paramount Skydance, Jeff Shell, está de saída do cargo. De acordo com o Deadline, que avança a notícia, esta é a segunda vez em três anos que o executivo é afastado de um cargo em Hollywood. A primeira vez ocorreu em 2023, após a sua saída do cargo de CEO da NBCUniversal devido a alegações de conduta inapropriada.

A saída de Jeff Shell — que era o “número dois” na hierarquia e braço direito do CEO David Ellison — ocorre um dia após a Paramount confirmar a entrada de investidores do Médio Oriente no financiamento da compra da Warner Bros. Discovery — valorizada em 110 mil milhões de dólares (cerca de 94 mil milhões de euros) — e depois de semanas de disputas legais resultantes de alegações de indiscrição do presidente no cargo.

A queda do executivo acredita-se ter sido precipitada por um processo judicial movido por R.J. Cipriani, jogador profissional e informador do FBI. Cipriani acusa Shell de ter quebrado a promessa de desenvolver um programa de televisão, em troca de serviços de comunicação de crise, processando-o em 150 milhões de dólares (cerca de 128 milhões de euros). À queixa foi também adicionada a alegação de que Shell teria revelado informações privilegiadas e confidenciais. Como exemplo, uma admissão de que a Paramount estava a pagar demasiado pela Warner Bros. e que o valor baixaria se esperassem um ano.

No mês passado, o até agora presidente da Paramount apresentou uma contra-ação contra Cipriani alegando extorsão e difamação, segundo noticiou o Los Angeles Times. A firma de advogados Gibson Dunn parecia ter ilibado Shell da acusação de Cipriani.

Até ao momento, a Paramount e os representantes de Jeff Shell não comentaram oficialmente o afastamento.

Jeff Shell assumiu a presidência, supervisionando as operações diárias, quando a Paramount concluiu a sua fusão com a Skydance no ano passado.

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