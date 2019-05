Quando vão estes funcionários recuperar este tempo de serviço? 5 de 7

Para as carreiras especiais pluricategoriais, um terço do tempo de serviço em causa é creditado a partir do primeiro dia de junho deste ano e tem efeitos no escalão ou posição remuneratória detida pelos trabalhadores nessa data. As restantes duas fatias são contabilizados em junho de 2020 e junho de 2021.

Esta modalidade difere daquela apresentada no diploma que “mitiga os efeitos do congelamento” na carreia docente, já que essa só prevê a contabilização do tempo de serviço em causa no momento da próxima progressão. Os professores podem, contudo, escolher esse faseamento previsto no caso das restantes carreiras especiais, se o considerarem mais vantajoso. Para tal, têm de avisar os serviços do Ministério da Educação até 30 de junho.

De acordo com o secretário de Estado do Orçamento, à boleia desta modalidade de faseamento, quase todos os professores que só iam progredir em 2020 saltam de escalão em 2019 e os que iam progredir em 2021 e 2022 saltam em 2020. Este ano, o Governo estima que 30 mil professores terão progressões. Sem esta possibilidade de faseamento, a expectativa era que progredissem 13 mil docentes, ou seja, mais 17 mil podem saltar de escalão com a medida.