Em caso de extravio ou destruição, basta ir ao balcão do IMT e pedir o DUA?

Sim, caso necessite de pedir uma segunda via do Documento Único Automóvel, pode fazê-lo dirigindo-se ao balcão de um serviço de registo, balcão do IMT ou Loja do Cidadão.

Basta preencher o modelo único de requerimento para ato de registo (disponível no site do Instituto dos Registos e do Notariado), assinar na presença do funcionário, mediante a apresentação do Cartão de Cidadão. Depois, é só efetuar o pagamento.