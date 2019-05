Supremacia tecnológica

A guerra entre Washington e Pequim já não é meramente comercial, atenta a défices e dogmas do protecionismo.

A guerra entre Washington e Pequim já não é meramente comercial, atenta a défices e dogmas do protecionismo. Em causa está o potencial para influenciar a vida global por via da tecnologia, rastreando tudo o que fazemos, procuramos e com o qual nos entretemos. A América estar a perder essa corrida e quer dar tempo às suas empresas para recuperar na corrida ao 5 G. Daí este cerco à Huawei, com mais gigantes chinesas no radar de uma interesseira lista negra.