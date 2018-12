Garrigues assessora Grefusa na compra da Frutorra

A Garrigues assessorou a empresa espanhola Grefusa no processo de aquisição de 70% do capital da portuguesa Frutorra, numa transação que foi eleita pela Transactional Track Record como a “Transação do Mês de novembro de 2018”.

Fundada em 1988 e sediada em Degracias, na região de Coimbra, a Frutorra opera na importação, transformação e distribuição de aperitivos, frutos e legumes secos, sendo atualmente um dos principais players no mercado português.

A Grefusa é uma empresa espanhola, fundada em 1929 e sediada em Alzira, na região de Valência, que opera no mesmo ramo de atividade que a Frutorra e que, com esta transação, alarga a sua capacidade no mercado externo.

A equipa da Garrigues envolvida nesta transação foi liderada pela sócia Susana Pimenta de Sousa e pelo associado principal Pedro Lemos Carvalho, tendo contado ainda com a participação do counsel Luís Pinto Monteiro, do sócio Francisco Soler Caballero e do associado principal Enrique Colomer Selva (ambos do escritório da Garrigues em Valência), bem como com uma equipa multidisciplinar de advogados que esteve envolvida no processo de due diligence e de implementação da transação.